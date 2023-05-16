Буданов сообщил, сколько оккупантов воюют в Украине

Все, что россияне могли задействовать, уже задействовано.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, сколько оккупантов воюют в Украине.

Об этом говорилось в интервью youtube-канала "Разные люди".

"Все, что они могли задействовать, уже задействовали. Группировка, задействованная к непосредственным действиям в нашем государстве, точные цифры не буду говорить, но около 370 тысяч военной компоненты, чуть более 20 тысяч войск национальной гвардии и по состоянию на данный момент около 7 тысяч разных военизированных формирований, частных военных компаний, разного рода добровольцев и так далее", — сообщил Буданов.

Напомним, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения 8 мая. Он пообещал отомстить врагу за каждую выпущенную ракету и военное преступление.

Также Буданов анонсировал продолжение ликвидации россиян, причастных к полномасштабной войне России против Украины. Он заявил это на фоне взрыва авто российского пропагандиста-украинофоба Захара Прилепина.

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