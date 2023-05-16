Помогал ГУР: Буданов о связях скандального нардепа с Лукашенко

Также Буданов рассказал, будет ли повторное нападение из Беларуси.

Одиозный нардеп Евгений Шевченко, прославившийся тем, что восхвалял белорусского диктатора Лукашенко, на самом деле работал на нашу разведку.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью youtube-канала "Разные люди".

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"Мы задействовали все возможные наши пути для коммуникации (с Беларусью — Ред.), которые у нас были. Даже задействовали народного депутата одного. Это тоже правда. Ради того, чтобы не допустить втягивания Беларуси, как страны, в эту войну — это первая цель. И второе — когда произошло вытеснение и бегство российской армии, чтобы не допустить повторных попыток захода с территории Беларуси в Украину или попыток нанесения ударов. Как показало время, по состоянию на данный момент этого удалось достичь", — сказал Буданов.

Он уточнил, что речь идет о нардепе Евгении Шевченко: "Мы никогда этого не скрывали. Он эффективен. Господин Шевченко давно нам помогает и никогда не отказывался, когда мы обращались к нему за помощью".

Евгений Шевченко / Фото: УНИАН

Будет ли повторное нападение из Беларуси

"Лукашенко, нравится нам или нет — он не идиот. И повторения ситуации, которая произошла 24.02.2022 года, не будет. Он первый, кто хочет этого не допустить. На самом деле, и тогда его мнение никто не спрашивал. Но он сделал выводы", — говорит Буданов.

Руководитель ГУР добавил, что Путин уже потерял надежду втянуть Лукашенко в войну. Единственное, чего он добился – белорусские боеприпасы и техника.

"Используют еще полигоны белорусские для подготовки своих мобилизованных. На этом и все", — подытожил он.

Напомним, что нардеп Евгений Шевченко в апреле 2021 года уехал в Минск, где встретился с Александром Лукашенко. Эта встреча вызвала шквал критики в адрес народного избранника. После этого его исключили из фракции "Слуга народа".

В конце 2021 года Шевченко сообщил, что получил подозрение в госизмене.

А уже летом 2022 он пришел в Верховную Раду в военной форме и заявил, что добровольно пошел служить в ВСУ. Остальные нардепы заставили его выйти из зала и переодеться.