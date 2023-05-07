Буданов рассказал о смертельной болезни Путина

Президент России Владимир Путин серьезно болен. У него – рак. С болезнью диктатор борется продолжительное время.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.

В декабре 2022 года британские СМИ сообщили, что у Путина обнаружили ряд тяжелых заболеваний — рак, шизоаффективное расстройство и болезнь Паркинсона. Буданов тоже подтверждал данную информацию.

"Еще в 2021 году было заявление, кажется, мое, что Путин очень болен раком. С тех пор прошло два года, и теперь все начинают говорить, что с ним что-то не так. Время покажет, кто был прав", — заявил Буданов.

Ранее стало известно, что Путин переехал в хорошо охраняемый офис в Кремле. Все из-за стресса и войны в Украине. До недавнего времени он, как известно, жил в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Издание The Sun со ссылкой на утечку электронных писем Кремля пишет, что Путина регулярно "пичкают" всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной железы.

Издание Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки сообщило, что в апреле 2022 года Путин прошел курс лечения от прогрессирующей формы рака. Эту информацию подтвердил источник расследователей, работающий в российском онкоцентре и знакомый с ходом лечения российского диктатора.