В Курской области якобы обнаружили беспилотник с надписью "Слава Украине"

Неизвестный беспилотники обнаружили в 61 километре от границы с Украиной.

В Курской области утром в воскресенье, 7 мая, якобы обнаружили беспилотник, на крыле которого была надпись "Слава Украине". Летательный аппарат приземлился в 61 километре от границы с Украиной.

Об этом пишет Baza.

"На крыле у него была надпись "Слава Украине", однако никаких других опознавательных знаков больше не было", — говорится в сообщении.

Местные власти выставили возле беспилотника охрану.

Напомним, оккупанты заявили, что в ночь на 7 мая в Крыму "отбили очередную атаку беспилотников" на Севастополь.

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