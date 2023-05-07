В торговом центре в Техасе произошла массовая стрельба: много погибших

О мотивах злоумышленника ничего не известно.

В американском штате Техас в торговом центре произошла стрельба. Нападающий застрелил восемь человек. Полиция его ликвидировала.

Как сообщает CBS News, жертвами нападения стали покупатели в торговом центре в городе Аллен к северу от Далласа в штате Техас.

"Власти заявили, что, по меньшей мере, восемь человек были убиты и еще семь ранены, когда в субботу днем нападавший открыл огонь в торговом центре Allen Premium Outlets. Подозреваемого застрелил офицер. Это подтвердили официальные лица", – говорится в сообщении.

Трое пострадавших в результате стрельбы находятся в критическом состоянии. Во время полицейской операции правоохранители эвакуировали сотни людей.

Известно, что стрелок действовал в одиночку. Власти отказались предоставить дополнительную информацию о трагедии.

Напомним, 3 мая в сербском Белграде в одной из школ района Врачар ученик устроил стрельбу. Погибли восемь детей и охранник школы. Девять детей получили ранения. Нападавшего задержали.

Читайте также: