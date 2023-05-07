Россия на 9 мая может готовить провокации – ГУР

Оккупанты могут готовить провокации и против Беларуси.

Страна-агрессорка продолжает выбирать символические даты для совершения провокаций. 9 мая может оказаться не исключением.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, русские в этот день могут готовить провокации.

"Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая", — отметил представитель ГУР МО Украины.

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Кроме того, он отмечает, что оккупанты могут готовить провокации и против Беларуси.

"Такая российская «операция под фальшивым флагом» может преследовать цель втянуть белорусскую армию в войну против Украины. Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Хотя это не означает, что провокаций не будет», — подчеркнул. представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Напомним, под видом надуманной "долевой эвакуации", объявленной гауляйтером Запорожской области Евгением Балицким, кафиры готовят реальные провокации.

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