Постоянно кашлял: врачи шокировали мужчину диагнозом

Мужчина не подозревал, что в его теле живут десятки паразитов.

В Бразилии мужчина постоянно кашлял, а когда обратился в больницу, его повергли в шок диагнозом. Врачи обнаружили в его теле десятки ленточных червей.

Об этом пишет издание ladbible.

Пациент рассказал, что испытывал ползание под кожей, но для него было шоком узнать, что в его теле живут паразиты. Ничего не подозревая, пациент страдал цистицеркозом, также известный как гельминтоз.

Ужасный рентгеновский снимок находки опубликовал в Твиттере доктор, практикующий врач больницы Hospital das Clínicas Botucatu в Сан-Паулу. На нем хорошо видны десятки паразитов. Врач сказал, что, несмотря на видимость гельминтов, не было причин для беспокойства.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), инфекция вызвана личинками паразита Taenia solium. Личинки попадают в такие ткани, как мышцы и мозг и образуют там кисты. Заболевание может быть вызвано многими ленточными червями, но только Taenia solium вызывает серьезные проблемы со здоровьем. Вокруг личинок образуются узелковые кисты, помогающие им выжить в организме, и их можно прощупать через кожу.

Напомним, что житель Волыни самостоятельно достал из-под кожи 12-сантиметрового гельминта.

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