Уберите немедленно: что нельзя хранить на подоконнике и почему

Часто в маленьких квартирах подоконники используют как дополнительное место для хранения разных вещей. Но, оказывается, нельзя ставить туда все, что вздумается. Ведь в результате получите испорченный подоконник и плохое настроение.

Нередко на подоконнике можно увидеть посуду с овощами или фруктами, книги, цветы, косметику, электрочайник, полотенца, зеркало и многое другое. Не все можно оставлять здесь. И дело не только в том, что тогда подоконник выглядит неряшливо.

Это следует немедленно убрать — что ни в коем случае нельзя ставить на подоконник

Существует список предметов, которые нельзя хранить на подоконнике по разным причинам. Чаще всего они могут повредиться сами или испортить поверхность подоконника.

Поэтому ни в коем случае не стоит ставить на подоконник :

косметика и химия – от прямыми солнечными лучами они будут нагреваться и может произойти нежелательная химическая реакция, из-за которой продукт потеряет свои свойства и может даже стать опасным;

продукты питания (овощи, фрукты, сладости) – они просто испортятся из-за колебаний температур;

пластилин или свечи – такие предметы могут потекть и испортить подоконники;

электроника – из открытого окна внутрь может попасть влага, которая выведет из строя микросхемы.

Также лучше убрать с подоконника книги или фотографии. Для них опасна влага и прямые солнечные лучи, через которые может выцветать краска.

Что можно ставить на подоконник – будет хорошо

Все же подоконник может быть достаточно многофункциональным, если на нем бросить маленький и ненавязчивый декор. Также здесь можно выращивать комнатные растения, требующие много солнца.

А если ширина подоконника позволяет, то на нем можно устроить прекрасную зону отдыха. Домашние любимцы всегда высоко оценивают это место, ведь здесь они могут понежиться на солнышке и посмотреть на птичек.

Можно ли ставить на подоконник электрочайник – ответ вас удивит.

Технику, как писали выше, на подоконник ставить не стоит из-за влаги. Но это не единственная причина. Мультиварку, электрочайник, кофеварку нельзя хранить на подоконнике, потому что во время их работы на холодное стекло попадает горячий пар, из-за чего оно может лопнуть. Также будет оседать конденсат, поддерживающий влажность и в квартире появится грибок и плесень. От них потом будет достаточно сложно избавиться.

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