Евросоюз окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины

Таким образом будет профинансировано предоставление ВСУ артиллерийских снарядов калибра 155 мм и ракет, в случае необходимости.
Совет Европейского союза окончательно утвердил выделение одного миллиарда евро на закупку боеприпасов для Украины через Европейский фонд мира.
Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.
Пока украинские военные нуждаются в большом количестве боеприпасов для защиты страны от российских агрессоров, поэтому передавать эти боеприпасы нужно быстро.
"Боеприпасы будут совместно закуплены странами-членами ЕС в европейской оборонной промышленности", – говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что выделенные средства являются приложением к той же сумме, которая направлена на компенсацию военной помощи Украине государствам-членам ЕС. Это решение было утверждено Советом Европейского союза в середине апреля.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что страны Европейского союза начинают отправку боеприпасов в Украину со своих складов.
Кроме того, мы ранее информировали, что Украина может с августа 2023 начать получать боеприпасы для самоходных артиллерийских установок Gepard из Германии.
Читайте также:
- "Укроборонпром" отгрузил партию танковых и артиллерийских снарядов для ВСУ, произведенных за границей
- Украинские военные используют втрое меньше снарядов, чем российская армия — Washington Post
- В ЕС согласовали передачу снарядов Украине: какие вызовы возникают