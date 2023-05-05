Евросоюз окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины

Таким образом будет профинансировано предоставление ВСУ артиллерийских снарядов калибра 155 мм и ракет, в случае необходимости.

Совет Европейского союза окончательно утвердил выделение одного миллиарда евро на закупку боеприпасов для Украины через Европейский фонд мира.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.

Пока украинские военные нуждаются в большом количестве боеприпасов для защиты страны от российских агрессоров, поэтому передавать эти боеприпасы нужно быстро.

"Боеприпасы будут совместно закуплены странами-членами ЕС в европейской оборонной промышленности", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что выделенные средства являются приложением к той же сумме, которая направлена на компенсацию военной помощи Украине государствам-членам ЕС. Это решение было утверждено Советом Европейского союза в середине апреля.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что страны Европейского союза начинают отправку боеприпасов в Украину со своих складов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина может с августа 2023 начать получать боеприпасы для самоходных артиллерийских установок Gepard из Германии.

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