За мэра Одессы Труханова внесен залог, он вышел из СИЗО

За мэра Одессы Геннадия Труханова внесен залог, он вышел из СИЗО.

Сумма залога составляет 13,42 млн. грн.

Об этом сообщает "Суспільне".

Залог внес депутат промэрской фракции "Доверяй делам" Дмитрий Танцура. Эту информацию он подтвердил "Суспільному".

На Труханова возложили следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию в суд;

не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;

сообщать суд об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, определенными в определении суда;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Напомним, 4 мая Высший антикоррупционный суд взял под стражу городского голову Одессы Геннадия Труханова по делу о растрате более 92 млн грн при приобретении административного здания обанкротившегося завода "Краян".

Дело одесского "Краяна": что известно

Детективы НАБУ обвинили Одесский городской совет в том, что в сентябре его чиновники приобрели у частной компании здание бывшего имущественного комплекса завода "Краян" по завышенной цене – 185 млн грн. В то время как еще в начале 2016 года частная компания на аукционе купила это здание за 11,5 миллиона гривен.

Вырученные от городского совета деньги фирма-продавец пыталась перевести компании с признаками фиктивности. В НАБУ убеждены, что должностные лица мэрии и другие фигуранты дела присвоили 92 млн грн бюджетных средств.

Поэтому Труханова ранее даже задерживали в аэропорту "Борисполь". Однако в июле 2020 года Малиновский районный суд Одессы оправдал Труханова и других чиновников городского совета. 11 февраля 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение первой инстанции. С весны 2021 года ВАКС рассматривает дело "Краяна".

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