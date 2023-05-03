Евросоюз уже сейчас передает Украине боеприпасы на 1 млрд евро — Шмыгаль

Страны Евросоюза обещали, что поставят для украинских военных снарядов 2 млрд евро.

Страны Европейского союза уже сейчас приступят к отправке боеприпасов в Украину со своих складов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Глава правительства отметил, что ранее страны Евросоюза обещали, что поставят для украинских военных снарядов на 2 млрд евро.

"Страны-члены ЕС уже сейчас пошлют боеприпасы со своих складов на 1 млрд евро. Еще 1 млрд евро Евросоюз выделяет на их совместные дальнейшие закупки для Украины", — уточнил глава правительства.

В Совете Евросоюза также подтвердили информацию о том, что 3 мая было принято решение о поставке помощи в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Премьер также добавил, что страны Европы увеличивают возможность производства боеприпасов. На эту область направят еще 1 миллиард евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может с августа 2023 года начать получать боеприпасы для самоходных артиллерийских установок Gepard из Германии.

Кроме того, мы ранее информировали, что Эстония посылает Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм.

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