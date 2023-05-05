Польша вручила ноту протеста России из-за угроз послу в Москве

В МИД Польши в пятницу вызвали посла РФ Сергея Андреева и вручили ему ноту протеста.

Об этом сообщает МИД Польши.

Отмечается, что бывший омбудсмен РФ по делам детей Павел Астахов призвал убить посла Польши в Москве.

"5 мая посол Сергей Андреев вызван в Министерство иностранных дел. Представителю РФ вручена нота протеста по поводу заявления бывшего омбудсмена РФ по делам детей Павла Астахова с призывами к убийству посла Польши в Москве. Польская сторона выразила решительный протест по сложившейся ситуации и ожидает немедленного возбуждения уголовного дела и наказания", — говорится в заявлении.

Скандал между Польшей и РФ

В конце апреля пропагандистские СМИ РФ сообщили, что в Варшаве представители мэрии вместе с полицией прибыли в школу при посольстве РФ и заблокировали вход в нее после отказа россиян освободить помещение здания.

На это вскоре отреагировал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он заявил, что Польша "не должна существовать" для России, пока там у власти "одни русофобы".

Такое мнение высказал и пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле не ожидают восстановления дипломатических отношений с Польшей, потому что "русофобия завладела умами" граждан страны.

Присоединился к скандалу и экс-омбудсмен РФ Сергей Астахов. На пропагандистском телевидении РФ он намекнул, что после скандала с послом РФ в Варшаве польский посол должен был "плавать в Москва-реке".

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