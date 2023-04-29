"Уничтожать как вонючих крыс": Медведев набросился на поляков из-за школы РФ в Варшаве

Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о выселении школы при посольстве РФ в Варшаве.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев устроил очередную истерику из-за требований польских властей освободить школу при посольстве РФ в Варшаве.

Свой "крик души" Медведев излил в своем Twitter.

"Я не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей", — дерзко заявил Медведев

Он считает, что Польша "не должна существовать" для России, пока там у власти "одни русофобы". Медведев выразил мнение, что в Украине воюют "польские наемники", и призвал "безжалостно истреблять их, как вонючих крыс".

Напомним, ранее пропагандистские СМИ РФ сообщили, что в Варшаве представители мэрии вместе с полицией прибыли в школу при посольстве РФ и заблокировали вход в нее после отказа россиян освободить помещение здания.

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