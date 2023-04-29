"Уничтожать как вонючих крыс": Медведев набросился на поляков из-за школы РФ в Варшаве

Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о выселении школы при посольстве РФ в Варшаве.
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев устроил очередную истерику из-за требований польских властей освободить школу при посольстве РФ в Варшаве.
Свой "крик души" Медведев излил в своем Twitter.
"Я не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей", — дерзко заявил Медведев
Он считает, что Польша "не должна существовать" для России, пока там у власти "одни русофобы". Медведев выразил мнение, что в Украине воюют "польские наемники", и призвал "безжалостно истреблять их, как вонючих крыс".
Напомним, ранее пропагандистские СМИ РФ сообщили, что в Варшаве представители мэрии вместе с полицией прибыли в школу при посольстве РФ и заблокировали вход в нее после отказа россиян освободить помещение здания.
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