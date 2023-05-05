На Солнце взорвалось необычное пятно: когда ожидать магнитных бурь

Взрыв от пятна на Солнце может принести магнитные бури.

Необычное пятно на Солнце, имеющее обратную полярность, AR3296 взорвалось и произвело мощный выброс корональной массы (СМЕ – ред.) в космос, что может привести к новым магнитным бурям на Земле.

Как сообщает солнечная лаборатория Spaceweather, солнечный взрыв произошел 4 мая и привел к экстремальной ультрафиолетовой вспышке, которая длилась почти 3 часа.

Выброс СМЕ в космос, по прогнозам астросиноптиков, достигнет Земли 7-8 мая и нанесет ущерб магнитному полю планеты. Магнитная буря достигнет мощности 5-6 баллов.

Между тем, если верить специалистам портала Tesis.xras, 7 мая магнитосфера Земли будет спокойна в течение суток.

Портал обновил график магнитных бурь до конца мая. С 5 по 31 мая ожидается семь магнитных возмущений и никакой настоящей магнитной бури. В основном возмущений следует ожидать в третьей декаде месяца, а именно: 23, 24, 25, 26, 28, 29 и 30 мая. Между этими датами будет небольшой перерыв, когда магнитосфера уймется — 27 мая.

Следует напомнить рекомендации, чтобы избежать ухудшения самочувствия во время магнитных бурь, следует как можно больше гулять на свежем воздухе, ограничить употребление алкоголя, кофе и жирной пищи, заняться йогой или медитацией.

Напомним, в небе над Украиной 3 мая появилось солнечное гало – необычное оптическое явление, возникающее в атмосфере в результате преломления и отражения света в ледяных кристаллах.

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