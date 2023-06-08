Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В НАТО заявили, что вопрос о членстве Украины в Альянсе уже окончательно решен

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
9125
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В НАТО заявили, что вопрос о членстве Украины в Альянсе уже окончательно решен

В НАТО окончательно определились вопросы о вступлении Украины / Фото: Unsplash

Перед вступлением в военный блок Вооруженные силы Украины должны достичь стандартов НАТО.

Украина является одним из важнейших партнеров НАТО и непременно станет одним из членов Альянса, этот вопрос уже решен.

Об этом заявила помощница генерального секретаря НАТО по публичной политике Байба Браже, сообщает ЕН.

Она отметила, что в настоящее время Альянс сотрудничает с Украиной по вопросу взаимосовместимости войск. Вооруженные силы Украины должны достичь стандартов НАТО, пока военные оказывают помощь.

"Решение о том, что Украина будет членом НАТО в будущем уже есть, оно было принято еще в 2008 году в Бухаресте. Тогда лидеры согласились, что Украина имеет эту перспективу", — указала Браже.

Она заявила, что ключевая часть сотрудничества Киева и Альянса состоит в том, чтобы Украина победила в войне и отстояла свою независимость.

"Сейчас во время войны для вас важно видеть перспективу — и я с этим полностью согласна", — подчеркнула Браже.

"Что касается Вильнюса (июльского саммита НАТО. – Ред.), то будущее решение лидеров, а также формат отношений (с Украиной. – Ред.), который они изберут – это уже не будет решением о том, будет ли Украина членом НАТО "Ведь Украина точно будет членом Альянса, это уже решенный вопрос. Зато решение будет о том, как победить и как усилить практические и политические отношения с Альянсом сейчас", — сказала Браже.

Кроме того, она заявила, что Украина получает "очень положительный" сигнал от НАТО на саммите в Вильнюсе.

"Кто знает, будет ли там именно та терминология, которой стремится тот или иной человек, — но я не вижу оснований сомневаться в приверженности НАТО и лидерам Украины", — добавила она.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, Литва, Украина ждет "четкий шаг к членству" в Альянсе.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский рассказал, что он ожидает от саммита глав государств и правительств членов НАТО, который состоится в Вильнюсе 11 и 12 июля 2023 года, официальных гарантий безопасности.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
9125
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация