8 коротких имен для мальчиков и девочек, которые приносят счастье

Как назвать своего ребенка, чтобы имя было короткое, красивое и наделяло счастливой судьбой? Так хорошо, когда имя простое, легко запоминается, и не нужно ломать голову над тем, как его сократить. Поэтому современные родители выбирают такие имена, которые были бы не слишком сложными и одновременно наделяли кроху удачей. Предлагаем восемь красивых коротких имен для мальчиков и девочек, которые вам обязательно понравятся.

Короткие имена для девочек, которые приносят счастье

Тая – богиня, настоящая леди. Девочка еще с ранних лет наделена отзывчивостью, женственностью и интеллигентностью. Тая окружает себя роскошными вещами, ведь имеет «голубую кровь». Любит семью, сделает все, чтобы ее близкие были счастливы. Мужчины от нее в восторге, поскольку Тая «роковая» женщина.

Ева – дающая счастье. Волевая, умная, энергичная, знает, что хочет от жизни. Сегодня это одно из самых популярных женских имен, приносящее счастье. Поскольку Ева знает, как взять от жизни все, что нужно. Она успешна в бизнесе и карьере, любые сложности для нее просто небольшая забава. Ева тоже не забывает о личных отношениях. Очень счастлива в браке, но напрасно ее воспитывать или поучать, она всегда даст отпор.

Лия – грациозная, весь мир крутится вокруг нее. Рутина, скучные домашние обязанности – это не для нее, она любит светскую жизнь. Рядом с Лией мужчина становится успешным, потому что она приносит счастье и удачу своему избраннику.

Яна – начало, новая жизнь. Она мудра, тактична, интуитивна. Достаточно прямолинейна и властна, но может притвориться ангелочком, чтобы добиться своего. Для нее в отношениях очень важна верность, но способна поставить точку и уйти не оглядываясь. Вокруг Яны всегда много мужчин, а она выбирает того, кто ценит семейные ценности.

Короткие имена для мальчиков, которые наделяют силой и счастьем

Глеб – потомок бога. Мальчик с этим именем будет взвешенным, решительным, немногословным. Это поможет ему добиться невероятных высот в бизнесе или карьере. Ценит душевный комфорт и семейный уют.

Илья – сила божья. Лидер, целеустремленный, сильный и всегда устанавливающий свои правила игры. За этим мальчиком еще с детства следует удача и успех. Для своей избранницы сделает все возможное, чтобы она была счастлива.

Олег – священный. Целеустремленный и уверенный в себе мужчина. Он обладает острым разумом и мгновенно принимает решения. Очень быстро добивается успеха в жизни, имеет много интересов, любит общаться с противоположным полом. Если влюбится, то будет верен только своей избраннице.

Ян – защитник и покровитель. Очень целеустремленный и энергичный, имеет дар убеждения. Мальчик с таким именем уравновешен и рассудителен, родители для него будут всегда на первом месте. Ян – трудоголик и карьерист, любит добиваться успеха. Очень преданный и заботливый мужчина, но любит, чтобы женщины уступали ему во всем.

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