8 коротких імен для хлопчиків та дівчаток, які приносять щастя

Як назвати свою дитинку, щоб ім’я було коротке, гарне і наділяло щасливою долею? Так добре, коли ім’я просте, легко запам’ятовується, і не потрібно ламати голову над тим, як його скоротити. Тому сучасні батьки вибирають такі імена, які були б не надто складними і водночас наділяли крихітку удачею. Пропонуємо вісім гарних коротких імен для хлопчиків та дівчаток, які неодмінно вам сподобаються.

Короткі імена для дівчаток, які приносять щастя

Тая – богиня, справжня леді. Дівчинка ще з ранніх років наділена чуйністю, жіночністю та інтелігентністю. Тая оточує себе розкішними речами, адже має «блакитну кров». Любить родину, зробить все, щоб її близькі були щасливими. Чоловіки від неї в захваті, оскільки Тая «рокова» жінка.

Єва – та, що дає щастя. Вольова, розумна, енергійна, знає, що хоче від життя. Сьогодні це одне з найпопулярніших жіночих імен, яке приносить щастя. Оскільки Єва знає, як взяти від життя усе, що їй потрібно. Вона успішна в бізнесі та кар’єрі, будь-які складнощі для неї просто невелика забава. Єва також не забуває про особисті стосунки. Дуже щаслива у шлюбі, але її марно виховувати чи повчати, вона завжди дасть відсіч.

Лія – граційна, увесь світ крутиться довкола неї. Рутина, нудні домашні обов’язки – це не для неї, вона любить світське життя. Поряд з Лією чоловік стає успішним, бо вона приносить щастя та удачу своєму обранцеві.

Яна – початок, нове життя. Вона мудра, тактовна, інтуїтивна. Досить прямолінійна та владна, але може прикинутися янголятком, щоб домогтися свого. Для неї у стосунках найважливіша вірність, але здатна поставити крапку і піти не озираючись. Навколо Яни завжди багато чоловіків, та вона обирає того, хто цінує сімейні цінності.

Короткі імена для хлопчиків, що наділяють силою та щастям

Гліб – нащадок бога. Хлопчик із цим іменем буде виваженим, рішучим, небагатослівним. Це допоможе йому досягти неймовірних висот у бізнесі чи кар’єрі. Цінує душевний комфорт та сімейний затишок.

Ілля – сила божа. Лідер, цілеспрямований, сильний і завжди встановлює свої правила гри. За цим хлопчиком ще з дитинства слідують удача та успіх. Для своєї обраниці зробить все можливе, щоб вона була щасливою.

Олег – священний. Цілеспрямований та впевнений у собі чоловік. Він має гострий розум та миттєво приймає рішення. Дуже швидко досягає успіху в житті, має багато інтересів, любить спілкуватися з протилежною статтю. Якщо закохається, то буде вірними лише своїй обраниці.

Ян – захисник та покровитель. Дуже цілеспрямований та енергійний, має дар переконання. Хлопчик із таким ім’ям врівноважений та розсудливий, батьки для нього будуть завжди на першому місці. Ян – трудоголік та кар’єрист, любить досягати успіху. Дуже відданий та турботливий чоловік, але любить, щоб жінки поступалися йому у всьому.

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