Власник AliExpress спонсорує та підтримує війну Росії проти України — НАЗК

У четвер, 17 серпня, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) включило до списку міжнародних спонсорів війни китайський холдинг Alibaba Group Holding Limited, який володіє маркетплейсом AliExpress.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Причиною такого рішення стала співпраця з Росією, де AliExpress працює під керівництвом "дочки" Alibaba - ТОВ "Алібаба.КОМ (РУ)".

Власником російської структури є зареєстрована у Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd. За 2022 рік прибуток "Алібаба.КОМ (РУ)" склав 16,3 млрд рублів ($160 млн).

Серед іншого Alibaba надає свої платформи для продажу товарів з міді, вивезеної з окупованих територій України, наголошують у НАЗК.

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У повідомленні йдеться, що у квітні цього року агентство Reuters з'ясувало, що холдинг працює з китайською компанією Quzhou Nova. Остання закупила щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на $7,4 млн у Дебальцівського заводу металургійного машинобудування, захопленого Росією. За даними митниці, відвантаження проходило через порт Новоросійськ. Потім Quzhou Nova продавала товари із цієї міді на платформах Alibaba.

НАЗК також зазначає, що китайський холдинг цензурує український контент, пов'язаний із російським вторгненням. Зокрема, у березні 2022 року Alibaba заблокував за повідомлення про війну профіль українського стримера, який мав понад 268 тисяч передплатників на AliExpress. Водночас проросійські публікації там не видаляються.

"Всі наведені факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не лише фінансово, сплачуючи податки, а й ідеологічно", - зазначили в НАЗК.

Alibaba Group Holding Limited не перша міжнародна компанія, яка потрапила до списку спонсорів війни. Раніше до нього включили Bacardi, Unilever, Raiffeisen Bank International, Auchan, Metro, Procter & Gamble, Bonduelle, Mondelez, Leroy Merlin, Xiaomi та Geely.

У НАЗК нагадали, що компанії зі списку міжнародних спонсорів війни вносяться до бази World-Check, яку використовують у всьому світі для виявлення фінансових, регуляторних та репутаційних ризиків.

Нагадаємо, більшість росіян здебільшого підтримують війну, яку розпочав Кремль в Україні, та готові до того, що вона триватиме довго.

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