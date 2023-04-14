У Китаї зробили заяву про експорт зброї сторонам війни в Україні: що відомо

У Пекіні заявили, що не будуть продавати зброю жодній зі сторін війни - ні агресорці Росії, ні Україні. Що більше - КНР буде регулювати експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення "відповідно до законів і правил".

Про це заявив глава МЗС Китаю Цінь Ган, пише Associated Press.

"Китай не надаватиме зброю відповідним сторонам конфлікту", - висловився китайський політик.

До слова, ймовірно, так Цінь Ган відреагував на занепокоєння США та інших країн щодо того, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії - хоч Пекін і офіційно заявляє про нібито нейтралітет.

"Щодо експорту військової продукції Китай дотримується розважливого і відповідального підходу", - сказав китайський міністр.

Слід зауважити, що видання "AP" зазначає, що Цінь Ган є першим китайським чиновником високого рівня, який зробив таку відверту заяву про постачання озброєнь.

Нагадаємо, The Washington Post пише, що в опублікованих у Мережі секретних документах нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії. У КНР планували замаскувати військову техніку для РФ під цивільні речі, згідно з перехопленими США даними російської розвідки, виявленими в секретних документах.

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