Україна повернула тіла ще 82 загиблих захисників

До України, сьогодні, 14 квітня, повернулися 82 полеглих захисники.

Про це повідомили Мінреінтеграції України

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових", - заявили у відомстві.

Зазначено, що передача тіл з тимчасово окупованих територій України проходила за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти.

Раніше стало відомо, що до України 8 квітня повернуть 31 дитину, яких депортували російські окупанти. За кілька годин вони вже будуть у Києві.

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