Україна повернула тіла ще 82 загиблих захисників

До України повернулися загиблі військові.
До України, сьогодні, 14 квітня, повернулися 82 полеглих захисники.
Про це повідомили Мінреінтеграції України
"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових", - заявили у відомстві.
Зазначено, що передача тіл з тимчасово окупованих територій України проходила за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти.
Раніше стало відомо, що до України 8 квітня повернуть 31 дитину, яких депортували російські окупанти. За кілька годин вони вже будуть у Києві.
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