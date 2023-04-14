Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна повернула тіла ще 82 загиблих захисників

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
365
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна повернула тіла ще 82 загиблих захисників

Фото: Associated Press

До України повернулися загиблі військові.

До України, сьогодні, 14 квітня, повернулися 82 полеглих захисники.

Про це повідомили Мінреінтеграції України

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових", - заявили у відомстві.

Зазначено, що передача тіл з тимчасово окупованих територій України проходила за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти.

Раніше стало відомо, що до України 8 квітня повернуть 31 дитину, яких депортували російські окупанти. За кілька годин вони вже будуть у Києві.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
365
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація