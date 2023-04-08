Україна повернула ще 31 дитину з Росії

Спочатку планувалось повернути 33 дітей, однак літня жінка, яка поїхала за онуками, померла в РФ.

До України 8 квітня повернуть 31 дитину, яких депортували російські окупанти. За кілька годин вони вже будуть у Києві.

Про це під час пресконференції повідомив виконавчий директор БО "Save Ukraine", уповноважений президента України з прав дитини (2014 -2021 рр.) Микола Кулеба.

"Зараз до Києва прямує 31 дитина. Ці діти через 3-4 години приїдуть до столиці. Це була 5-та наша рятувальна місія, і вона була особлива не тільки за кількістю дітей, яких ми врятували, а й за складністю. На жаль, бабуся, яка мала забрати двох дітей, померла під час цієї місії", - розповів деталі Кулеба.

Через трагічні обставини вдалось повернули не 33 дитини, а 31. Тепер необхідно буде повернути до України тіло цієї жінки і дітей, яких вона мала забрати.

Кулеба наголосив, що серце жінки могло не витримати на довготривалих і багаторазових допитів ФСБ.

"Вони (росіяни - ред.) тримали батьків за парканом і по одному впускали до заклад, де були встановлені камери. Вони тиснули на батьків, щоб батьки перед тим, як забрати дитину, подякували за те, що РФ зберегла їхніх дітей", - сказав Кулеба.

Наразі також є дані про 1,5 млн українських дітей, які після 2014 року опинилися на території Росії або на захоплених територіях.

"Це майже 20% дитячого населення – тут йдеться про Крим, Донбас, окуповані території інших регіонів. І це – діти, які є заручниками, які, на жаль, не можуть сьогодні повернутися до України з різних причин", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, через початок повномасштабної війни Росії, яка спричинила примусове вивезення українців до РФ та виїзд громадян за кордон, в Україні відбувається зміна етнічного складу нації.

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