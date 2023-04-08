Украина вернула еще 31 ребенка из России

Сначала планировалось вернуть 33 детей, однако пожилая женщина, поехавшая за внуками, умерла в РФ.

В Украину 8 апреля вернут 31 ребенка, депортированного российскими оккупантами. Через несколько часов они уже будут в Киеве.

Об этом во время пресс-конференции сообщил исполнительный директор БО "Save Ukraine", уполномоченный президента Украины по правам ребенка (2014-2021 гг.) Николай Кулеба.

"Сейчас в Киев едет 31 ребенок. Эти дети через 3-4 часа приедут в столицу. Это была 5-я наша спасательная миссия, и она была особенная не только по количеству спасенных детей, но и по сложности. К сожалению, бабушка, которая должна была забрать двоих детей, умерла во время этой миссии", — рассказал детали Кулеба.

Из-за трагических обстоятельств удалось вернуть не 33 ребенка, а 31. Теперь необходимо будет вернуть в Украину тело этой женщины и детей, которых она должна была забрать.

Кулеба подчеркнул, что сердце женщины могло не выдержать долгосрочных и многократных допросов ФСБ.

"Они (россияне — ред.) держали родителей за забором и по одному впускали в здание, где были установлены камеры. Они давили на родителей, чтобы родители перед тем, как забрать ребенка, поблагодарили за то, что РФ сохранила их детей", — сказал Кулеба.

Сейчас есть данные о 1,5 млн украинских детей, которые после 2014 года оказались на территории России или на захваченных территориях.

"Это почти 20% детского населения – речь идет о Крыме, Донбассе, оккупированных территориях других регионов. И это – дети, которые являются заложниками, которые, к сожалению, не могут сегодня вернуться в Украину по разным причинам", — резюмировал Кулеба.

Напомним , из-за начала полномасштабной войны России, повлекшей за собой принудительный вывоз украинцев в РФ и выезд граждан за границу, в Украине происходит изменение этнического состава нации.

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