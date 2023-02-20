Самые сильные даты 2023: на какие дни стоит обратить особое внимание

Чтобы правильно выбирать дни для важного события или встречи, следует сохранить в телефоне или в блокноте список сильнейших дат 2023 года. Читайте о днях силы в материале ТСН.ua.

Зеркальные даты для успеха и счастья

2023 подарит намного больше зеркальных дат, чем их было в прошлом. Всего их будет 17 :

01.01.2023; 02.02.2023; 23.02.2023 (сильнейшая зеркальная дата); 03.03.2023; 23.03.2023; 20.03.2023; 23.03.2023; 04.04.2023; 05.05.2023; 06.06.2023; 07.07.2023; 08.08.2023; 09.09.2023; 10.10.2023; 23.10.2023; 11.11.2023; 12.12.2023.

Однако, если вы хотите планировать важные события на зеркальные даты, следует обратить внимание на то, что каждое из них уникально и имеет свои особенности. Они зависят от количества одинаковых цифр и что это за числа.

Равноденствие и солнцестояние

21 марта – день весеннего равноденствия.

Эта дата считается очень гармоничной, сильной, положительной. Ее энергетика наполнена спокойствием, любовью и теплом.

23 сентября – день осеннего равноденствия.

Этот день отлично подходит для очищения души, прощения и того, чтобы избавиться от всего лишнего, что мешает жить счастливо.

21 июня – день летнего солнцестояния.

Среди астрологов и биоэнергетиков есть мнение, что этот день является лучшим днем лета. И в эту дату могут совершаться настоящие чудеса.

21 декабря – день зимнего солнцестояния.

Эта дата лучше всего подходит для новых начинаний, а также активной работы. Люди могут ощущать повышенный оптимизм. Этот день считается самым светлым энергетически из-за влияния Венеры и Урана.

Сильнейшие дни влияния планет

Согласно планетам наиболее удачными днями являются те, когда они выходят из своего ретроградного движения:

Меркурий – 18 января, 15 мая, 15 сентября. Планируйте романтические свидания и дальние поездки.

– 18 января, 15 мая, 15 сентября. Планируйте романтические свидания и дальние поездки. Венера – 4 сентября. Укрепляйте здоровье, отношения в семье и начинайте заниматься спортом.

– 4 сентября. Укрепляйте здоровье, отношения в семье и начинайте заниматься спортом. Марс – 12 января. Люди приобретают силу, чувствуется прилив энергии, позитива, уверенности в себе.

– 12 января. Люди приобретают силу, чувствуется прилив энергии, позитива, уверенности в себе. Юпитер – 31 декабря. Эта дата лучше всего подходит, чтобы избавиться от негативных воспоминаний.

– 31 декабря. Эта дата лучше всего подходит, чтобы избавиться от негативных воспоминаний. Сатурн – 4 ноября. Избавляйтесь от того, что отравляет вашу жизнь.

– 4 ноября. Избавляйтесь от того, что отравляет вашу жизнь. Уран – 22 января. Интуиция очень сильно растет.

– 22 января. Интуиция очень сильно растет. Нептун – 6 декабря. Лучший день, чтобы менять приоритеты и избавляться от всего ненужного.

– 6 декабря. Лучший день, чтобы менять приоритеты и избавляться от всего ненужного. Плутон – 11 октября. У многих людей происходит сильное положительное внутреннее изменение.

Когда планеты переходят в положительные знаки Зодиака

Меркурий: 11 февраля, 11 июня, 11 июля, 28 июля, 5 октября, 10 ноября, 1 декабря;

11 февраля, 11 июня, 11 июля, 28 июля, 5 октября, 10 ноября, 1 декабря; Венера: 27 января, 16 марта, 7 мая, 8 ноября;

27 января, 16 марта, 7 мая, 8 ноября; Марс: 20 мая, 12 октября, 24 ноября;

20 мая, 12 октября, 24 ноября; Сатурн: 7 марта.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.