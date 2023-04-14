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Подоляк назвав важливий елемент для закінчення війни

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Подоляк назвав важливий елемент для закінчення війни

Фото: Associated Press

Окупанти вже скоїли в Україні 77 тис. злочинів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що трибунал для Кремля стане важливим елементом належного завершення війни, а також уроком для будь-якої диктатури у світі.

Таку думку представник ОП висловив у своєму Twitter.

"Спеціальний трибунал є важливим елементом належного завершення війни. Росіяни скоїли понад 77 000 воєнних злочинів в Україні - вбивства, тортури, зґвалтування, депортації, мародерство тощо. Цей процес має стати прецедентом і уроком для будь-якої диктатури у світі", - пише Подоляк.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба після розповсюдженні відео, на якому росіяни відрізають голову українському військовому, заявив, що таких звірств в Європі не було від часів Другої світової війни. За його словами, сучасні росіяни діють так само як колись діяли нацисти і нічим від них не відрізняються.

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Дата публікації
Перегляди
399
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