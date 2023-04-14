Подоляк назвал важный элемент для окончания войны

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что трибунал для Кремля станет важным элементом должного завершения войны, а также уроком для любой диктатуры в мире.

Такое мнение представитель ОП выразил в своем Twitter.

"Специальный трибунал является важным элементом должного завершения войны. Россияне совершили более 77 000 военных преступлений в Украине — убийства, пытки, изнасилования, депортации, мародерство и т.д. Этот процесс должен стать прецедентом и уроком для любой диктатуры в мире", — пишет Подол. .

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после распространения видео, на котором россияне отрезают главу украинского военного, заявил, что таких зверств в Европе не было со времен Второй мировой войны. По его словам, современные россияне действуют так же, как когда-то действовали нацисты и ничем от них не отличаются.

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