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Украина вернула тела еще 82 погибших защитников

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
2761
Время на прочтение
1 мин
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Украина вернула тела еще 82 погибших защитников

Фото: Associated Press

В Украину вернулись погибшие военные.

В Украину, сегодня, 14 апреля, вернулись 82 павших защитника.

Об этом сообщили Минреинтеграции Украины

"Сегодня удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных", — заявили в ведомстве.

Отмечено, что передача тел с временно оккупированных территорий Украины проходила при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести.

Ранее стало известно, что в Украину 8 апреля вернут 31 ребенка, депортированного российскими кафирами. Через несколько часов они уже будут в Киеве.

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