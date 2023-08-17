Чию позицію обирає Китай - України чи Росії: відповідь Дмитра Кулеби

У МЗС поки не бачать з боку Китаю ознак, які б "становили загрозу національним інтересам України".

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що у будь-якому питанні Китай завжди обирає свою позицію.

Про це очільник МЗС України заявив вранці 17 серпня в ефірі "Сніданок з 1+1".

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У Кулеби запитали, до якої країни Китай ближче - України чи Росії. На що дипломат відповів: "Китай був, є і буде ближчим до позиції Китаю. Але поки що Китай не робить нічого такого, що б становило критичну загрозу національним інтересам України".

Нагадаємо, у цьому ефірі Кулаба відреагував на скандальну заяву про вступ України до НАТО в обмін на території. Більше читайте на цим ПОСИЛАННЯМ.

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