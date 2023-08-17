Гуменюк прокоментувала причини тривог через зліт російських МіГів

Коли злітають МіГи - то йдеться не лише про загрозу завдання ударів.

Повітряні тривоги, які виникали через зліт МіГів по всій території України, - це не тільки загроза застосування росіянами балістичних і аеробалістичних ракет типу "Кинджал", а ще збирання інформації для планування майбутніх ударів.

Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі "Суспільне. Спротив".

"Завжди кожен виліт - збір оперативної інформації для того, щоб в майбутньому спланувати певні удари: ракетні або дронові, або мішану атаку",- каже представниця ЗСУ.

Вона наголошує, що кожна така тривога свідчить про збирання відповідних даних. Крім того, таким чином РФ може продовжувати морально тиснути або ж тримати у напрузі українців у період до Дня незалежності.

"Експерти говорять, що, наближаючись безпосередньо до Дня незалежності, ворог може нарощувати або тримати в напрузі у цей період часу фактично все населення України, з максимальною активізацією найближче до свята. Це попередні висновки з оцінки ситуації, тут треба усвідомлювати, що це не залякування, а попередження про можливі атаки для того, щоб вжити відповідних заходів: підготувати тривожну валізу і бути готовими переходити в укриття", - наголошує Гуменюк.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли, чого очікувати від окупантів на День Незалежності. Зазначається, що це ще один "скрєпний" привід завдати удару по території країни.

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