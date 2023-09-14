Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Путин планирует посетить Северную Корею по приглашению Ким Чен Ына

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
325
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Путин планирует посетить Северную Корею по приглашению Ким Чен Ына

Ким Чен Ын и Владимир Путин/Associated Press

В Кремле эту информацию пока не комментировали.

Во время визита в Россию лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил диктатора РФ Владимира Путина посетить его страну.

Об этом сообщает северокорейское информационное агентство KCNA.

Издание пишет, что приемом диктатора КНДР "прошёл в знакомой и дружеской атмосфере, переполненной дружескими чувствами". Поэтому Ким Чен Ын "вежливо пригласил Путина посетить КНДР в удобное время".

По данным агентства, глава Кремля принял приглашение и посетит тоталитарную Северную Корею с визитом.

В Кремле эту информацию пока не комментировали.

Напомним, 13 сентября в России прошла встреча двух диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына. В украинской разведке считают, что у РФ есть серьезные проблемы с обеспечением войны против Украины. Свидетельством тому является визит лидера Северной Кореи.

В ISW прокомментировали визит Ким Чен Ына в Путин. Американские аналитики предполагают, что Путин, вероятно, опасается, что укрепление отношений с Северной Кореей может поставить под угрозу схему уклонения РФ от санкций.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путин встречается с Ким Чен Ином! У одного вооруженный голод, у другого – продовольственный

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
325
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация