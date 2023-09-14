Путин планирует посетить Северную Корею по приглашению Ким Чен Ына

В Кремле эту информацию пока не комментировали.

Во время визита в Россию лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил диктатора РФ Владимира Путина посетить его страну.

Об этом сообщает северокорейское информационное агентство KCNA.

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Издание пишет, что приемом диктатора КНДР "прошёл в знакомой и дружеской атмосфере, переполненной дружескими чувствами". Поэтому Ким Чен Ын "вежливо пригласил Путина посетить КНДР в удобное время".

По данным агентства, глава Кремля принял приглашение и посетит тоталитарную Северную Корею с визитом.

В Кремле эту информацию пока не комментировали.

Напомним, 13 сентября в России прошла встреча двух диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына. В украинской разведке считают, что у РФ есть серьезные проблемы с обеспечением войны против Украины. Свидетельством тому является визит лидера Северной Кореи.

В ISW прокомментировали визит Ким Чен Ына в Путин. Американские аналитики предполагают, что Путин, вероятно, опасается, что укрепление отношений с Северной Кореей может поставить под угрозу схему уклонения РФ от санкций.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путин встречается с Ким Чен Ином! У одного вооруженный голод, у другого – продовольственный

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