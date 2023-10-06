Чому перед ударами у Харкові не було тривоги: відповідь Повітряних сил

Вранці 6 жовтня війська РФ вдарили по центру Харкова, однак повітряну тривогу у місті було оголошено вже після атаки. У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому так сталося.

Для удару по Харкову ворог застосував ракету поки невстановленого типу, що летіла по балістичній траєкторії. Вона дісталася цілі за "лічені секунди", тож її було дуже складно своєчасно виявити.

Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, повітряну тривогу у Харкові було оголошено вже після удару з тієї причини, що окупанти найвірогідніше застосували для атаки той тип озброєння, який українські ПС поки не можуть своєчасно виявляти. Нині відомо, що це була саме ракета, але її тип ще не встановили.

"Треба дочекатися, коли побачать уламки. Попередньо скажемо так, що ракети йшли по балістичній траєкторії. Це може бути той тип озброєння, який, на жаль, не вдається своєчасно виявляти", – пояснив Ігнат.

Речник ПС пояснив, що українські Повітряні сили використовують дані, отримані від західних партнерів, а також дані розвідки. Коли інформація про загрозу є – оголошується ракетна небезпека.

"Тобто повітряна тривога – загроза застосування балістичного озброєння. Але наголошую, що інколи ворогу вдається робити це приховано. І тоді тривога приходить разом із вибухами. Тут нічого не вдієш", – сказав Ігнат.

Також він зазначив, що ситуація схожа на удари з реактивною артилерією, коли випущений снаряд теж "летить лічені секунди".

"Балістика ж може летіти як з невеликої відстані, так і з дальньої. Була інформація про те, що можливий удар з Воронезької області. Тому балістика – це небагато часу", – сказав Ігнат.

За його словами, балістичну ракету загарбники також використали напередодні для удару по селу Гроза в Харківській області, де, за даними на ранок 6 жовтня, загинули 52 особи. Тоді з моменту оголошення повітряної тривоги до удару минуло близько 10 хвилин.

Нагадаємо, сьогодні, 6 жовтня, ворог завдав 2 ракетні удари, попередньо ракетами типу "Іскандер", по Харкову. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки. Так, одна з ракет у Харкові влучила у проїзджу частину, у сусідніх будинках вибито вікна. Друга ракета поцілила у 3-поверховий житловий будинок, внаслідок чого сталася пожежа.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Синєгубов: у Харкові знайшли ще одне ТІЛО! А у Грозі доведеться "пересівати залишки".

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