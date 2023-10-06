Окупанти атакували Україну 33 "Шахедами": скільки дронів збили сили ППО

Ворожі БПЛА були збиті в межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей.

Російські війська запустили по Україні в ніч проти 6 жовтня 33 дрони-камікадзе. Українські сили ППО знищили 25 ворожих безпілотників.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

У ніч проти 6 жовтня окупанти вкотре атакували Україну ударними дронами Shahed із мису Чауда в окупованому Криму.

Було зафіксовано пуски 33 безпілотників, які летіли кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей України.

Ворожу атаку відбували українські винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 25 "Shahed-131/136", зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей", – йдеться в заяві ПС.

Кількість збитих ворожих БПЛА 6 жовтня / Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, в ніч проти 6 жовтня в Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки БПЛА. Під час тривоги на Черкащині пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що російські дрони атакували прикордонну і припортову інфраструктуру на Одещині.