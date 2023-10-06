Оккупанты атаковали Украину 33 "Шахедами": сколько дронов сбили силы ПВО

Вражеские БПЛА были сбиты в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей.

Российские войска запустили по Украине в ночь на 6 октября 33 дрона-камикадзе. Украинские силы ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В ночь на 6 октября оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными дронами Shahed из мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Были зафиксированы пуски 33 беспилотников, летевших несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей Украины.

Вражескую атаку отбивали украинские истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 25 "Shahed-131/136", в частности, в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей", – говорится в заявлении ВС.

Количество сбитых вражеских БПЛА 6 октября/Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Напомним, в ночь на 6 октября в Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Во время тревоги в Черкасской области прогремели взрывы.

Впоследствии стало известно, что российские дроны атаковали приграничную и припортовую инфраструктуру в Одесской области.

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