Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 7 ноября

В южных областях днем до +20.

Сегодня, 7 ноября, в Украине прогнозируют переменную облачность. В Закарпатье и в Карпатах ожидаются осадки.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Ночью будет +3...8°С, на побережье морей +10...12°С.

Днем ожидается температура воздуха в пределах +11...16°C, в южных областях до +15...20°C, в Карпатах +5...10°C тепла. Ветер западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с, в Карпатах до 15-20 м/с.

В Киевской области 7 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. В Киеве ночью +6...8°C, а днем +13...15°C.

Будут ли морозы и снег зимой – читайте в новости.

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