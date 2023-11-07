У центрі Донецька пролунав вибух – фото

Місцеві повідомили про гучний вибух.
У центрі окупованого Донецька вдень 7 листопада пролунав потужний вибух.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
У небі над містом зафіксували стовпи диму.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В тимчасово окупованому Донецьку ГУЧНО - над центром міста дим!
За словами окупантів, над містом нібито працювала російська ППО. Місцеві жителі також зафіксували наслідки влучань по Донецьку.
У місцевих пабліках люди публікують фото нібито уламків після "прильоту".
Пропагандистське видання "РИА Новости" написало про три-чотири "прильоти" у Донецьку.
Нагадаємо, у Кривому Розі затримали зрадника, який працював на окупантів в Херсоні (фото).
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