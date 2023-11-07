У центрі Донецька пролунав вибух – фото

У центрі окупованого Донецька вдень 7 листопада пролунав потужний вибух.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

У небі над містом зафіксували стовпи диму.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В тимчасово окупованому Донецьку ГУЧНО - над центром міста дим!

За словами окупантів, над містом нібито працювала російська ППО. Місцеві жителі також зафіксували наслідки влучань по Донецьку.

У місцевих пабліках люди публікують фото нібито уламків після "прильоту".

Уламки в Донецьку / Фото: Telegram

Уламки в Донецьку / Фото: Telegram

Пропагандистське видання "РИА Новости" написало про три-чотири "прильоти" у Донецьку.

Нагадаємо, у Кривому Розі затримали зрадника, який працював на окупантів в Херсоні (фото).

Читайте також: