В центре Донецка раздался взрыв – фото

В центре оккупированного Донецка днем 7 ноября раздался мощный взрыв.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

В небе над городом зафиксировали столбы дыма.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Во временно оккупированном Донецке Громко — над центром города дым!

По словам оккупантов, над городом якобы работала российская ПВО. Местные жители также зафиксировали последствия попаданий по Донецку.

В местных пабликах люди публикуют фото якобы обломков после "прилета".

Обломки в Донецке/Фото: Telegram

Обломки в Донецке/Фото: Telegram

Пропагандистское издание "РИА Новости" написало о трех-четырех "прилетах" в Донецке.

Напомним, в Кривом Роге задержали предателя, работавшего на оккупантов в Херсоне (фото).

Читайте также: