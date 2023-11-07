В центре Донецка раздался взрыв – фото

Местные сообщили о громком взрыве.
В центре оккупированного Донецка днем 7 ноября раздался мощный взрыв.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
В небе над городом зафиксировали столбы дыма.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Во временно оккупированном Донецке Громко — над центром города дым!
По словам оккупантов, над городом якобы работала российская ПВО. Местные жители также зафиксировали последствия попаданий по Донецку.
В местных пабликах люди публикуют фото якобы обломков после "прилета".
Пропагандистское издание "РИА Новости" написало о трех-четырех "прилетах" в Донецке.
Напомним, в Кривом Роге задержали предателя, работавшего на оккупантов в Херсоне (фото).
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