В ВСУ рассказали о ситуации с вражескими ДРГ на севере

Вблизи северной границы Украины сохраняется активность российских ВРГ. Это профессиональные военные, поэтому наши бойцы должны быть готовы всегда.

Об этом заявил командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

О противодействии вражеским диверсионно-разведывательным группам

По словам Наева, цель диверсионно-разведывательных групп – провести разведку наших позиций, нанести поражение военным или даже гражданским объектам.

"По 9-10 раз ежемесячно враждебные ВРГ пытаются заходить на территорию приграничных с Россией районов Черниговской и Сумской областей", – констатировал командующий.

Следует понимать, добавляет он, что это профессионально обученные военнослужащие сил специальных операций и главного разведывательного управления ГШ РФ. Поэтому наши защитники должны всегда быть наготове.

В целях полного контроля ситуации и повышения безопасности отрабатываются совместные действия Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Сил специальных операций ВС Украины, Государственной пограничной службы Украины, а также общевойсковых подразделений, прикрывающих государственную границу Украины.

"Это взаимодействие, четкое распределение обязанностей и слаженность дают нам преимущество", – подытожил Сергей Наев.

Напомним, в октябре вражеская группа из восьми человек пыталась попасть в Украину на границе Сумской области и добраться до одного из объектов гражданской критической инфраструктуры.

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