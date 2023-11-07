В ВСУ рассказали о ситуации с вражескими ДРГ на севере

Враг продолжает попытки прорыва нашей границы.
Вблизи северной границы Украины сохраняется активность российских ВРГ. Это профессиональные военные, поэтому наши бойцы должны быть готовы всегда.
Об этом заявил командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
О противодействии вражеским диверсионно-разведывательным группам
По словам Наева, цель диверсионно-разведывательных групп – провести разведку наших позиций, нанести поражение военным или даже гражданским объектам.
"По 9-10 раз ежемесячно враждебные ВРГ пытаются заходить на территорию приграничных с Россией районов Черниговской и Сумской областей", – констатировал командующий.
Следует понимать, добавляет он, что это профессионально обученные военнослужащие сил специальных операций и главного разведывательного управления ГШ РФ. Поэтому наши защитники должны всегда быть наготове.
В целях полного контроля ситуации и повышения безопасности отрабатываются совместные действия Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Сил специальных операций ВС Украины, Государственной пограничной службы Украины, а также общевойсковых подразделений, прикрывающих государственную границу Украины.
"Это взаимодействие, четкое распределение обязанностей и слаженность дают нам преимущество", – подытожил Сергей Наев.
Напомним, в октябре вражеская группа из восьми человек пыталась попасть в Украину на границе Сумской области и добраться до одного из объектов гражданской критической инфраструктуры.
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