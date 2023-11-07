Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища – погода 8 листопада (мапа)

Синоптики попередили про І рівень небезпечності у 5 областях України.

В Україні у середу, 8 листопада, очікуються небезпечні метеорологічні явища у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Про це пише "Укргідрометцентр".

Так, у вищезазначених областях пройдуть значні дощі – І рівень небезпечності.

Дощі також пройдуть вночі в західних областях. Вітер переважно південно-східний з переходом в західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних та південно-східних областях – подекуди пориви 15-20 м/с.

Мапа погоди на 8 листопада 2023 / Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на сході країни до 14°; у південній частині вночі 7-12°, вдень 13-18°, в Криму до 21°.

У Києві вночі очікується 5-7°, вдень 8-10°.

На Київщині вночі без опадів, вдень дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

Нагадаємо, астролог описав сценарій звільнення Криму і Донбасу – коли і як Росія програє війну.

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