44-річна Кортні Кардашян народила четверту дитину – ЗМІ

У подружжя народився син.
Зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян народила сина від барабанника американського гурту Blink-182 Тревіса Баркера.
Подейкують, що малюка назвали Роккі. Втім, жодних фото новонародженого у Мережі не зˈявлялося.
Іноземні папараці стверджують, що до пологового привітати приїжджали зіркові родичі. Серед них була й сестра Кортні Кайлі Дженер.
Для Кортні це четверта дитина, а для Тревіса – третя. Проте для пари малюк став першим спільним сином. Він був дуже бажаним у родині, оскільки перед тим зірки намагалися різними способами зачати дитину протягом двох років.
Вагітність також була нелегкою. Кардашян на останніх місяцях виношування дитини довелося терміново робити операцію на плоді. Тоді подружжя було вдячне лікарям і Богові за порятунок сина.
До слова, Кардашян і Баркер одружилися на початку цього року та відіграли декілька весіль у різних місцях.
Нагадаємо, нещодавно вагітна у свої 42 роки українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик розсекретила стать третьої дитини від танцівника Андрія Дикого. Уся родина долучилася до гендер-паті.
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