44-річна Кортні Кардашян народила четверту дитину – ЗМІ

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян народила сина від барабанника американського гурту Blink-182 Тревіса Баркера.

Подейкують, що малюка назвали Роккі. Втім, жодних фото новонародженого у Мережі не зˈявлялося.

Іноземні папараці стверджують, що до пологового привітати приїжджали зіркові родичі. Серед них була й сестра Кортні Кайлі Дженер.

Для Кортні це четверта дитина, а для Тревіса – третя. Проте для пари малюк став першим спільним сином. Він був дуже бажаним у родині, оскільки перед тим зірки намагалися різними способами зачати дитину протягом двох років.

Кортні Кардашян та Тревіс Баркер / Фото: instagram.com/kourtneykardash

Вагітність також була нелегкою. Кардашян на останніх місяцях виношування дитини довелося терміново робити операцію на плоді. Тоді подружжя було вдячне лікарям і Богові за порятунок сина.

До слова, Кардашян і Баркер одружилися на початку цього року та відіграли декілька весіль у різних місцях.

Нагадаємо, нещодавно вагітна у свої 42 роки українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик розсекретила стать третьої дитини від танцівника Андрія Дикого. Уся родина долучилася до гендер-паті.

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