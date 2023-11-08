У Луганську підірвали "депутата", ексголову "міліції ЛНР"

Ворожі "військкори" кажуть, що це був другий замах на Філіпоненка.

В окупованому Луганську підірвали авто з "депутатом народної ради ЛНР", ексначальником управління "народної міліції" Михайлом Філіпоненком.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на "депутата народної ради ЛНР" Юрія Юрова.

За словами пропагандистів, Філіпоненко загинув унаслідок вибуху.

"Вибуховий пристрій спрацював у автомобілі Михайла Філіпоненка, внаслідок якого депутат отримав поранення, несумісні з життям – син депутата Іван Філіпоненко", – повідомляють російські пабліки.

Як пишуть російські "військкори", це був уже другий замах на Філіпоненка. Перший він пережив, а ось друга спроба виявилася результативною.

До слова, в окупованому Бердянську у жовтні партизани підірвали авто з російськими ФСБівцями, знищивши одразу чотирьох окупантів. Ліквідовані загарбники були причетні до катувань місцевих жителів.

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