В Украину идет резкое похолодание: синоптик назвала точные даты

Со среды, 8 ноября, в Украине начнет снижаться температура, а существенное похолодание ожидается в конце следующей недели с 17-18 ноября.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на странице в фейсбуке.

Также читайте Какая в Украине будет погода в ноябре и когда похолодает: синоптик сделала прогноз

По ее прогнозу, 8 ноября в большинстве областей пройдут дожди, а иногда даже сильные. Единственная часть, куда осадки не дойдут – юго-восток, Крым, Запорожье, Донетчина.

"Температура воздуха ощутимо снизится на западе, севере и в центре Украины, максимально около +7+12 градусов. На востоке похолодает только на Харьковщине, а в Донецкой и Луганской области будет тепло, +12+16 градусов. +16+20, в Крыму и на юге Одесщины +20+22 градуса. Киеве среда ожидается с дождем и похолоданием, днем всего +9 градусов", — говорится в ее сообщении.

Диденко отметила, что из-за похолодания в Карпатах возможен мокрый снег. Пришедшее похолодание 9 ноября распространится практически на всю территорию Украины.

Напомним, Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях на 8 ноября.

Читайте также: