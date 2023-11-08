До України йде різке похолодання: синоптикиня назвала точні дати

Від середи, 8 листопада, в Україні почне знижуватися температура, а суттєве похолодання очікується на кінці наступного тижня, із 17-18 листопада.

Про це написала синоптикиня Наталія Діденко на сторінці у фейсбук.

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За її прогнозом, 8 листопада у більшості областей пройдуть дощі, а подекуди навіть сильні. Єдина частина, куди опади не дійдуть - південний схід, Крим, Запоріжжя, Донеччина.

"Температура повітря відчутно знизиться на заході, півночі та в центрі України, максимально близько +7+12 градусів. На сході похолоднішає лише на Харківщині, а на Донеччині та Луганщині буде тепло, +12+16 градусів. Найтеплішою передбачається погода у південній частині, +16+20, в Криму та на півдні Одещини +20+22 градуси. Києві середа очікується із дощем та похолоданням, вдень лише +9 градусів", - йдеться у її повідомленні.

Діденко зауажила, що через похолодання у Карпатах можливий мокрий сніг. Похолодання, яке прийшло, 9 листопада пошириться практично на всю територію України.

Нагадаємо, Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища на 8 листопада.

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