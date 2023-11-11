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Астрологический прогноз на 11 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
96
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 11 ноября

Всходы растений - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: дела нынешнего дня, как правило, бывают удачными, но, поскольку речь идет о выходном, нужно сосредоточиться на домашних хлопотах. 

Символ дня: всходы растений. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый, аметистовый. 

Счастливые камни дня: беломорит, молочный опал, жадеит, хризопраз. 

За какую часть тела отвечает: глаза. 

Болезни дня: необходимо следить за давлением – как артериальным, так и внутриглазным. 

Питание дня: необходимо отказаться от мясной пищи и злаков, заменив их овощами и соками. 

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен. 

Магия и мистика дня: можно заниматься женской магией. 

Сны дня: сны нынешней ночи не только покажут события будущего, но и предоставят важную информацию о нынешней жизненной ситуации. 

Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать. 

Цитата дня: "Если твоя судьба не вызывает у тебя смеха, значит, ты не понял шутки" (Грегори Дэвид Робертс). 

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Дата публикации
Просмотры
96
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