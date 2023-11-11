Астрологический прогноз на 11 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: дела нынешнего дня, как правило, бывают удачными, но, поскольку речь идет о выходном, нужно сосредоточиться на домашних хлопотах.

Символ дня: всходы растений.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый, аметистовый.

Счастливые камни дня: беломорит, молочный опал, жадеит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: необходимо следить за давлением – как артериальным, так и внутриглазным.

Питание дня: необходимо отказаться от мясной пищи и злаков, заменив их овощами и соками.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: можно заниматься женской магией.

Сны дня: сны нынешней ночи не только покажут события будущего, но и предоставят важную информацию о нынешней жизненной ситуации.

Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать.

Цитата дня: "Если твоя судьба не вызывает у тебя смеха, значит, ты не понял шутки" (Грегори Дэвид Робертс).

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