Астрологічний прогноз на 11 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: справи нинішнього дня, як правило, бувають вдалими, але оскільки йдеться про вихідний, потрібно зосередитися на домашніх клопотах.

Символ дня: Схід рослин.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, лавандовий, аметистовий.

Щасливе каміння дня: біломорит, молочний опал, жадеїт, хризопраз.

За якусь частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: необхідно стежити за тиском – як артеріальним, так і внутрішньоочним.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'ясної їжі та злаків, замінивши їх овочами та соками.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Магія та містика дня: можна займатися жіночою магією.

Сни дня: сни нинішньої ночі не лише покажуть подій майбутнього, а й надати важливу інформацію про нинішню життєву ситуацію.

Табу дня: не можна нічого ламати та руйнувати.

Цитата дня: «Якщо твоя доля не викликає в тебе сміху, то ти не зрозумів жарту»(Грегорі Девід Робертс).

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