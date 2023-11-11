В чем ловушка переговоров, на которые намекает РФ – эксперт

Об этом в эфире "1+1" заявил эксперт Тарас Загородний.

"Как это будет делаться? Они знают, как будет вести себя Западная Европа. Только начнутся какие-то разговоры о мирных переговорах, Западная Европа сразу же прекратит нам поставлять оружие, как это они сделали в 14-м году. Они скажут: "Дадим миру шанс "... Вот будет ловушка, вот что мы должны понимать. Дальше: будут затягивать переговоры. Начнут говорить: "А вот у нас в конституции написано, что Херсонская, Запорожская область должны быть нашими. Отдавайте все левобережье, отдавайте нам Одессу, отдавайте Николаев". Так вот будет, с россиянами по другому не будет. Когда Шойгу говорит, что он готов к переговорам... на каких стартовых позициях? А стартовая позиция – признайте, что это оккупированные территории Давайте без иллюзий – ни о чем они договариваться не собираются… Они хотят сейчас, чтобы ослабить, в первую очередь, поставки оружия… А дальше начинать по новому все… Как усиливать наши позиции?, собственный ВПК Когда у нас будет собственный ВПК... когда у нас будут собственные ракеты... Если теоретически будут какие-то переговоры — как-то с ракетами, которые будут лететь в сторону России, Москвы, и переговоры можно» — сказал эксперт.

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Напомним, ранее издание NBC со ссылкой на собственные источники сообщило, будто США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией, а также то, от чего Киеву придется отказаться для достижения соглашения.

Однако Зеленский сразу заявил об отсутствии намерений садиться за стол переговоров с Россией. Президент также сообщил, что давления на этот счет со стороны западных партнеров нет.

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