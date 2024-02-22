МВФ и Украина договариваются о транше в $900 млн — Bloomberg

Это будет первый случай, когда Международный валютный фонд предоставит кредит находящейся в состоянии войны стране.

Международный валютный фонд подходит к договоренности с Украиной о выделении суммы в 900 миллионов долларов в связи с прекращением помощи со стороны Соединенных Штатов.

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Об этом информирует Bloomberg.

Издание сообщает, что представители Украины и МВФ выразили надежду, что соглашение будет согласовано уже на этой неделе, однако для его утверждения еще потребуется соответствующее решение от исполнительного совета МВФ.

Эти средства будут рассматриваться в качестве душистого плана, если США не смогут предоставить финансовую помощь.

К тому же, издание сообщает, что это будет первая выплата из четырех, которые Украина ожидает в текущем году, общей суммой 5,4 миллиарда долларов.

Также издание отмечает, что это будет первый случай, когда Международный валютный фонд предоставит кредит находящейся в состоянии войны стране.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ назвал, от кого зависит решение о конфискации российских активов.

Кроме того, мы ранее информировали, что у МВФ рассказали, где Украине взять деньги на дополнительную мобилизацию.

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