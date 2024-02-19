В Украине за год полномасштабной войны увеличилось количество миллионеров

Число миллионеров год к году возросло на 2863 человека.

В Украине за 2023 год на 16% выросло количество официальных гривневых миллионеров.

Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"На 16% увеличилось количество деклараций на сумму свыше 1 млн гривен. Такие декларации подали 12 374 человек. Таким образом, количество миллионеров год к году возросло на 2863 человека", — сказал нардеп.

Налоговые обязательства по налогу, подлежащему уплате в государственный бюджет, такими миллионерами определены в сумме 2 756,0 млн грн, по военному сбору – 526,5 млн гривен.

По результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году оплачено:

налога на доходы физических лиц – 4 539,02 млн грн;

военного сбора – 946,09 млн грн.

В 2023 году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах. Сумма задекларированного дохода составила 147,92 млрд гривен.

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