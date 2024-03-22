МВФ одобрил транш для Украины в размере $880 миллионов

Исполнительный совет МВФ провел заседание по третьему пересмотру Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и одобрил выделение следующего транша по программе в размере $880 миллионов.

Об этом заявил руководитель миссии МВФ в Украине Гэвин Грэй, пишет Укринформ.

Исполнительный совет МВФ завершил сегодня третий пересмотр программы EFF для Украины. Это позволит выделить транш на сумму около $880 млн», — отметил Грей.

Он добавил, что таким образом, с учетом нового пакета и предыдущих траншей, Украина получит $5,4 млрд в рамках программы», — отметил представитель Фонда.

По его словам, новый пакет финансирования может поступить на счета в Украине уже в течение следующих двух-трех дней.

Представитель МВФ подчеркнул, что украинская сторона выполнила все количественные критерии эффективности и контрольные показатели, определенные в рамках пересмотра, кроме одного.

Украинская экономика продемонстрировала чрезвычайную устойчивость в 2023 году, несмотря на военное положение, хотя определенные вызовы, связанные с войной, остаются.

В Фонде также подчеркнули необходимость для Украины сохранять устойчивый импульс реформ. Это важно, прежде всего, для сохранения макроэкономической стабильности, восстановления фискальной и долговой устойчивости, усиления институциональных реформ, а также заложения основы для усилий по реконструкции и европейской интеграции.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ назвал, от кого зависит решение о конфискации российских активов.

Кроме того, мы ранее информировали, что у МВФ рассказали, где Украине взять деньги на дополнительную мобилизацию.

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