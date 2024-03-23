В НАТО ответили, будут ли войска Альянса в Украине

В Украине нет войск НАТО под командованием Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и таких планов нет на будущее.

Об этом сказал глава Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Яне Слесарчук.

"Другое дело, которое важно отметить: если отдельное государство хочет отправить войска в Украину, это может иметь последствия для всех нас через 5 статью устава НАТО, в которой мы поклялись защищать друг друга в случае конфликта. Поэтому те государства-члены Альянса, которые имеют такие намерения обязаны проконсультироваться со всеми остальными перед тем, как мы придем к общему решению как Альянс", — говорится в сообщении.

Но, по словам Бауэра, это вряд ли произойдет.

"Поэтому нет ни войск в Украине, ни планов посылать войска в Украину под командованием НАТО", — говорится в сообщении.

Отметим, что в какой-то момент войны в Украине действительно могут появиться западные войска.

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