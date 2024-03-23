Це довгий процес: голова Військового комітету НАТО висловився про членство України

Адмірал Роберт Бауер розповів про виклики, які стоять перед Україною на шляху до членства в НАТО.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер наголошує, що Україна обов'язково стане членом Альянсу. За його словами, це вже не питання "стане чи ні", це питання "коли".

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Яні Слєсарчук.

Він також нагадав, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг багато разів це повторював.

"Тож дискусії точаться навколо питання "коли". Торік в цьому напрямку зробили важливі кроки. У Вільнюсі вирішили відмовитися від двоетапної системи: коли спершу ви мали отримати план дій щодо членства, далі вести розмови, чи готові ви чи ні. Цей етап ПДЧ скоротили. По-друге, працює Рада Україна-НАТО, тож Україна потрапила за стіл переговорів, де члени Альянсу обговорюють все напряму з Україною", - нагадав він.

Роберт Бауер зауважив, що після саміту у Вільнюсі, де на Раді були присутні лідери держав, пройшло засідання на рівні міністрів оборони, міністрів закордонних справ, послів НАТО – і всі ці розмови вели вже напряму з Україною за столом. Цей процес став регулярним – і ці переговори дуже важливі.

"Далі є різні програми, де ми говоримо про допомогу і про функціональну сумісність – адже це дуже важлива тема для нашого спільного майбутнього: щоб українські Збройні сили могли спільно працювати з натівськими військами, щоб у них були спільні стандарти, спільна доктрина і спільні процедури. Останні наші кроки – це обговорення постачання. Аби Україна зрозуміла, як налагоджене постачання в НАТО. Це обмін ідеями, де йдеться про підзвітність, про те, як ці правила працюють в державах-членах НАТО. Це не те, чого зараз Україна хоче найбільше – себто, власне членство. Але в Вашингтоні вона навряд чи його дістане. Про це вже сказала публічно низка лідерів держав. Все ж, я думаю, що важливо послідовно рухатися цим шляхом співпраці, аби, коли час настане – Україна вже була готовою до членства", - каже Роберт Бауер.

На думку Голови Військового комітету НАТО, Україну до Альянсу найближчим часом можуть наблизити військові питання – сумісності з НАТО.

"Це розмови про доктрину, процедури, як ми тренуємо своїх військових – такі речі. Але крім цього є інші розмови про інші речі, бо завжди, коли до Альянсу приходять нові члени, їх мають погодити всі держави Альянсу, відтак йдеться про правила і закони, ухвалені іншими державами. Йдеться про судову систему, про цивільний контроль за Збройними силами. Є багато речей, що є частинами цих обговорень. За два тижні такого не вирішиш, це довгий процес. Частково політичний, частково військовий", - резюмував Роберт Бауер.

Нагадаємо, у НАТО відповіли, чи будуть війська Альянсу в Україні.

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