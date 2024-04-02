В Днепре раздался взрыв: что известно о последствиях

Было зафиксировано движение вражеской ракеты на город.

Около 16:42 часов 2 апреля враг нанес ракетный удар по Днепру. К сожалению, есть пострадавшие.

Об этом пишет телеграмм-канал "Днепр Оперативный".

Ранее Воздушные силы сообщили, что в направлении города движется управляемая авиационная ракета.

Стало известно, что в результате ракетной атаки на Днепр пострадали. По предварительной информации, это пять человек.

"Все детали уточняем", – сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Напомним, за прошедшие сутки, 1 апреля, российская армия атаковала Днепропетровскую область. Вечером враг запустил ракету по Кривому Розу, ночью – пытался нанести удары беспилотниками.

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